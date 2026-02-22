قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي

ناصر منسي
ناصر منسي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام جديدة للاعب ناصر منسي نجم الزمالك.

ناصر منسي 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صدق أو لا تصدق .. ناصر منسي أفضل لاعب مصري في العالم في عام 2026 .. تفوق على صلاح ومرموش وزيزو وتريزيجيه وامام عاشور 

- أكثر لاعب مصري في العالم سجل أهدافا في بطولات الدوري في عام 2026 هو ناصر منسي : 3 أهداف

- أكثر لاعب مصري في العالم صنع أهدافا في بطولات الدوري في عام 2026 هو ناصر منسي (بالتساوي مع محمد صلاح)  : 3 أسيست

- أكثر لاعب مصري في العالم ساهم في أهداف في بطولات الدوري في عام 2026 هو ناصر منسي (منفردا) : 6 مساهمات (3 أهداف + 3 أسيست)".

وكان قد أكد محمد المحمودي خلال ظهوره في برنامج "هاتريك" على قناة أون سبورت 2 أن ناصر منسي يقترب من الانضمام إلى صفوف المنتخب المصري. 

وأوضح أن الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة يرى أن أداء ناصر في الوقت الحالي يحمل بصمة قوية تتفوق على أداء المهاجمين الذين ظهروا في المعسكرات السابقة.

أشار المحمودي إلى أن ناصر منسي تجاوز منافسين كبار مثل شريف مروان عثمان وأسامة فيصل في صفوف البنك الأهلي، مؤكدًا أن أداءه على أرض الملعب اليوم يجعله الأفضل بين زملائه. إذا استمر ناصر بنفس الأداء حتى يوم المعسكر المقبل في قطر، فسيكون بالتأكيد ضمن قائمة كابتن حسام حسن للمنتخب المصري.

السمات الشخصية وراء النجاح

كشف المحمودي من الكواليس داخل نادي الزمالك، أن سر تميز ناصر منسي ليس فقط في الكرة، بل أيضًا في صفات لا علاقة لها بالكرة. فأول صفة هي القدرة على التحلي بالصبر والانضباط، حتى عندما يجلس على الدكة ولا يحصل على دقائق لعب كثيرة، يظل محافظًا على الحماس نفسه.

التكيف مع تغيير المراكز

ثاني صفة مهمة، هي مرونته في اللعب. عندما تغير مركزه أو اختلفت طريقة اللعب، لم يتأثر حماسه أو رغبته في تقديم الأداء المميز. هذه القدرة على التكيف والاستمرار بنفس الطاقة جعلت منه لاعبًا يعتمد عليه ويستحق فرصة الانضمام للمنتخب.

نظرة الجهاز الفني

الجهاز الفني يرى أن استمرار ناصر بنفس المستوى حتى مع اختلاف المواقف والضغوط يعكس شخصيته الاحترافية والتزامه، وهو ما يزيد فرصه في الانضمام للقائمة النهائية لمنتخب مصر قبل معسكر قطر.

