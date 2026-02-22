ثلاثي برشلونة مهدد بالغياب أمام فياريال في الدوري الإسباني

يستعد برشلونة لخوض مواجهة مهمة أمام ليفانتي، مساء اليوم الأحد، في لقاء يمنح الفريق فرصة ذهبية للانفراد بصدارة الدوري الإسباني، بعد تعثر ريال مدريد بالخسارة أمام أوساسونا في الجولة ذاتها.

ويدخل الفريق الكتالوني المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل استعادة الثقة وتصحيح المسار عقب خسارتين متتاليتين، الأولى أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، والثانية أمام جيرونا في الليجا.

ورغم أفضلية الأرض والدوافع الكبيرة، يدرك برشلونة ضرورة التعامل بحذر مع اللقاء، خاصة في ظل وجود ثلاثة لاعبين مهددين بالإيقاف قبل المواجهة المرتقبة أمام فياريال في الجولة المقبلة.

ويضم قائمة المهددين بالغياب كلًا من فرينكي دي يونج، وجول كوندي، وجيرارد مارتن، بعدما حصل كل منهم على أربع بطاقات صفراء هذا الموسم.

وسيؤدي حصول أي لاعب من الثلاثي على إنذار جديد أمام ليفانتي إلى غيابه تلقائيًا عن مباراة فياريال، ما يضع الجهاز الفني أمام حسابات دقيقة خلال إدارة اللقاء.