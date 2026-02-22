هاري كين يعلق على أنباء اهتمام برشلونة: سعيد في بايرن ولم أسمع شيئًا

حسم النجم الإنجليزي هاري كين الجدل بشأن التقارير التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة، مؤكدًا أنه لا يعلم بوجود أي مفاوضات مع النادي الإسباني، رغم تقديره لاهتمام نادٍ بحجم البارسا.

ويرتبط كين بعقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى صيف 2027، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول مستقبله وإمكانية رحيله خلال فترات الانتقالات المقبلة، حال قرر النادي الألماني إعادة تقييم وضعه التعاقدي.

وفي تصريحات صحفية، أوضح قائد منتخب إنجلترا أنه لم يتلق أي معلومات بشأن تلك الأنباء، قائلاً: "لم أسمع شيئًا عن هذا الموضوع. والدي وأخي يتوليان الأمور المتعلقة بي، ولم يخبراني بأي شيء جديد".

وأكد كين أنه يشعر بالاستقرار داخل صفوف بايرن ميونخ، مضيفًا: "أنا سعيد جدًا هنا، وتركيزي بالكامل على الموسم الحالي وما يمكنني تقديمه مع الفريق".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يعتبر الحديث عن اهتمام برشلونة بمثابة إشادة بمستواه، لكنه شدد في الوقت نفسه على التزامه الكامل مع النادي البافاري في المرحلة الحالية.