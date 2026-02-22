قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين

نعيم قاسم و خامنئي
نعيم قاسم و خامنئي
فرناس حفظي

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حزب الله يعزز استعداداته لسيناريو حرب محتملة مع إسرائيل، وسط تصاعد التوترات على خلفية الغارات الأخيرة في وادي لبنان.

كما زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية،  أن التنظيم لم يعد بقيادة لبنانيين فقط، بل يديره ضباط من الحرس الثوري الإيراني، بعضهم وصل مؤخراً إلى لبنان، للتحضير لاحتمال استهداف إيران.


ووفقا للتقرير العبري، يقوم الضباط الإيرانيون بالإشراف المباشر على خطط الحزب، بما في ذلك وحدة الصواريخ، التي كانت هدفاً للهجوم الإسرائيلي الأخير، حيث سقط عدد من القتلى بينهم قياديون بارزون.

وأكد حزب الله على استمرار خيار المقاومة رغم الضغوط، محذراً من أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية تعتبر مسألة توقيت لا أكثر.

كشف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الرئيس دونالد ترامب يجد صعوبة في فهم موقف إيران، مؤكدا أن الهدف من تعزيز القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة ليس الحرب، بل دفع إيران للتوصل إلى اتفاق نووي.

وأشار ويتكوف إلى أن الفجوات العميقة في القيم وتصور الواقع بين الطرفين، وليس فقط القضايا والجدول الزمني، تقودهما نحو الاقتراب من صراع محتمل، وقال: "الرئيس يتساءل: لماذا لا يستسلمون؟ رغم كل القوة العسكرية الهائلة التي نمتلكها، لم يأتوا إلينا ليعلنوا أنهم لا يسعون للأسلحة النووية".


ويرى ترامب أن الضغط العسكري قد يدفع إيران لقبول شروطه لإلغاء بنيتها التحتية النووية، بينما يرفض النظام الإيراني الاستسلام، مؤكدا أن أي اتفاق سيكون أثمن من تكلفة الحرب في نظرهم، وأن أي ضربة أمريكية ستُقابَل بمقاومة مستمرة.


وتشير التطورات الأخيرة إلى أن ترامب قد يعتمد استراتيجية "الضربة المحدودة" لتغيير معادلة التكلفة، بحيث يصبح استمرار النظام الإيراني في رفض الاتفاق أغلى من قبول الشروط الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، تشهد إيران احتجاجات شعبية متجددة قد تؤثر على استقرار النظام، ما يزيد من تعقيد المعادلة السياسية.
في النهاية، يظل التوتر قائما بين الطرفين، مع احتمال أن يؤدي سوء التقدير إلى صدام، رغم أن كلاً منهما يسعى لتجنب الحرب الفعلية.

