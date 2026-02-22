2000 زائر.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.. تفاصيل

أكد فهمي الأمين مدير الإدارة العامة للآثار بأسوان، أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، تعتبر من الأحداث الأثرية المميزة، وأن اليوم كان مميز، وأن الظاهرة تمت بشكل واضح.



وأضاف مدير الإدارة العامة للآثار بأسوان، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، أن الشمس اخترقت 60 متر بعمق المعبد، حتى دخلت قدس الأقداس، وتم إضاءة أوجه ثلاث تماثيل بالمعبد.



ولفت إلى أن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل تعتبر واحدة من أهم الظواهر الفلكية، وأن اليوم كان هناك حضور كبير من الأجانب، موضحًا أن 95 % من الحضور كانوا أجانب.



وأوضح أن الحضور كان أكثر من 2000 زائر، وأن الحضور كانوا يتوافدون من الساعة 3 فجر، وأنه تم تخصيص شاشات عرض حتى يتمكن الجميع مشاهدة الحدث.



