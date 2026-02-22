إبراهيم نور الدين يطالب بتكاتف رابطة الأندية مع اتحاد الكرة لإنهاء أزمات التحكيم

طالب الحكم الدولي السابق ، إبراهيم نور الدين رابطة الأندية المحترفة المصرية وإتحاد الكرة بعقد إجتماع هامة وموسعة مع الأندية من أجل حل أزمات التحكيم المصري ، مُشدداً على ضرورة التخلص من المشاكل في أسرة التحكيم.

وتابع إبراهيم نور الدين خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" : لابد من إصلاح بعض الأخطاء الأدارية في التحكيم ..فلايمكن أن يتولى أحد الحكام إدارة مباريات كثيرة لفريق واحد.

وشدد إبراهيم نور الدين : ما يتناسب في أوربا قد لا يتناسب في الدوري المصري ، لذا لابد من التنوع في إدارة المباريات بين الحكام.

