قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق
اقتحام منتجع الرئيس الأمريكي وإطلاق نار أثناء مواجهة مع الأمن
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران

رئيس البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
رئيس البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
هاجر رزق

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم محتمل على إيران، مشيرا إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول عميقة في بنية النظام الدولي.


جاء ذلك خلال لقائه عددا من مديري المؤسسات الإعلامية في إسطنبول، حيث تناول التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى أعمال لجنة "التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية".

أوضح قورتولموش أن النظام الدولي الذي تأسس بعد نهاية الحرب الباردة عام 1991 لم يعد قادرا على الاستمرار بالشكل ذاته، معتبرا أن مرحلة الهيمنة الأمريكية "قد انتهت فعليا".

وأضاف أن العالم يشهد صعود مراكز قوى جديدة مثل الصين والهند وروسيا، ما يشير إلى تشكل نظام متعدد الأقطاب، مؤكدا أن أيا من المناطق لم يعد قادرا على إدارة العالم بمفرده.

وأشار إلى أن التحولات الكبرى في ميزان القوى غالبا ما تؤدي إلى حروب وصراعات كبرى، محذرا من خطورة المرحلة الحالية، ومشددا على أن الصراع بين الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية قد يكون السمة الأبرز في المرحلة المقبلة.

رئيس البرلمان التركي هجوم إيران النظام الدولي التطورات الإقليمية والدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة .. ردد أفضل ما قاله النبي لمغفرة الذنوب وفتح أبواب الخيرات

المدينة الجامعية

جامعة الأزهر تستبعد مشرفة المدينة الجامعية بسبب أزمة صلاة التراويح

الدكتور حسن عبد الحميد وتد

أفضل تفسير لقوله تعالى "الرجال قوامون على النساء".. لا يعرفه الكثير

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد