مفتي الجمهورية: قراءة القرآن في كل وقت واجبة.. وصيام القضاء للحامل والمُرضع بعد استعادة القدرة

قال نظير عياد، مفتي الديار المصرية، إن قراءة القرآن الكريم مطلوبة في جميع الأوقات، باعتبارها طاعة وعبادة مستمرة، داعيًا الناس للحفاظ على صلتهم بالمصحف الكريم في حياتهم اليومية.

كيفية التعامل مع الصيام

جاء ذلك ردًا على تساؤل سيدة لم تتمكن من صيام رمضان الماضي؛ بسبب الحمل، وحاليًا بسبب الرضاعة، حول “كيفية التعامل مع الصيام؟”.

وأوضح المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج “نظرة” على قناة صدى البلد، أنه على السيدة قضاء الأيام التي أفطرتها؛ عندما تستعيد كامل طاقتها وقدرتها على الصيام، طالما أن العذر كان مؤقتًا، وليس مرضًا مزمنًا.

التيسير ورفع المشقة

وشدد على أن صيام هذين الشهرين “واجب شرعي”، لكن تنفيذه، يجب أن يكون “بعد العودة إلى الحالة الصحية الطبيعية”، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع المشقة عن الإنسان.