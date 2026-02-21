المفتي: الشريعة الإسلامية حددت حفظ العرض والشرف كأحد مقاصدها الأساسية

حذر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، من التطاول على آل بيت النبي ﷺ، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية حددت حفظ العرض والشرف كأحد مقاصدها الأساسية، وأن المساس بمقام أهل بيت النبي يعد خروجًا عن المبادئ الدينية والأخلاقية.

وأوضح المفتي خلال لقاء إعلامي أن وصف آل البيت بأوصاف رخيصة أو التقليل من شأنهم ينبئ عن نقص في الدين ويمثل شذوذًا فكريًا، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات غالبًا ما تصدر عن أصحاب هوى أو فكر متطرف يسعون لمجد دنيوي على حساب النبي ﷺ وأهل بيته.

وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن النبي ﷺ وسلالته الطاهرة قد كفل الله لهم الحماية الإلهية، مستشهداً بالآية الكريمة: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»، مؤكداً أن أي محاولة للمس مقام آل البيت لا تنال من مكانتهم أمام الله.

وشدد على أن احترام آل بيت النبي ﷺ ليس مجرد واجب ديني فحسب، بل جزء من الحفاظ على قيم الشرف والعرض التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية لحماية المجتمع من الفساد والخراب.