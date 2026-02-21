أمير محروس ينشر لقطات من كواليس نقصاك القعدة لعمرو دياب رمضان 2026

نشر الموزع الموسيقي أمير محروس لقطات من كواليس نقصاك القعدة إعلان احدى شركات الاتصالات رمضان ٢٠٢٦ من داخل ستوديو M Sound 2.

نقصاك القعدة

وكتب أمير محروس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رمضان كريم برعاية #الهضبة #عمرو_دياب، وكل سنة وأنتم طيبين ودايماً الهضبة مجمعنا

من كواليس #نقصاك_القعدة - إعلان اورانچ رمضان ٢٠٢٦ من داخل ستوديو M Sound 2".

وكان قد حقق النجم الكبير عمرو دياب رقمًا استثنائيًا جديدًا، بعدما حصد إعلانه الذى قدمه لإحدى شركات الإتصال بأغنية “ناقصاك القعدة”، أعلى نسب مشاهدة على جميع المنصات الرقمية خلال أول يومين من شهر رمضان، متجاوزًا حاجز 400 مليون مشاهدة.

ووفقًا للأرقام الرسمية، سجل الإعلان عبر منصة يوتيوب 45.3 مليون مشاهدة، فيما حقق على تيك توك 129 مليون مشاهدة، وعلى فيسبوك 179 مليون مشاهدة، بينما بلغ عدد مشاهداته عبر إنستجرام 48.6 مليون مشاهدة، ليصل إجمالي المشاهدات إلى 401.9 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط، وهو رقم يعكس الشعبية الجارفة لعمرو دياب وقدرته المستمرة على تصدر المشهد الغنائي والإعلاني في مصر والعالم العربي.

ولم يتوقف الزخم عند تصدره نسب المشاهدة بين جميع الاعلانات الرمضانية، بل تصدر إعلان عمرو دياب مع أولاده قائمة الأكثر تداولًا على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) فور طرحه في أول أيام رمضان، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع ظهور الهضبة وأبنائه، معتبرين الإعلان واحدًا من أبرز لحظات الموسم الرمضاني هذا العام.

أغنية “ناقصاك القعدة”

أغنية “ناقصاك القعدة” جاءت بتوقيع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر، حيث كتب كلماتها الشاعر تامر حسين، ولحنها عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وقام بالميكساج والماستر أمير محروس، أما الفوتوغرافيا فجاءت بعدسة كريم نور، فيما حمل الإعلان توقيع المخرج عمر المهندس.