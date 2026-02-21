قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

جراديشار يسجل أول أهدافه بالدوري المجري

جراديشار
جراديشار
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

تمكن المهاجم المجري نيتس جراديشار، لاعب الأهلي المعار، من تسجيل أول أهدافه بالدوري المجري مع فريقه أويبشت، بعدما هز شباك ديوسجيوري في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المجري.

جراديشار

وسجل جراديشار هدفه في الدقيقة 22 بتسديدة قوية بقدمه اليمنى، اصطدمت بقدم الحارس قبل أن تعانق الشباك، ليضع بصمته الأولى بقميص فريقه الجديد.

ويُعد هذا الهدف الأول للمهاجم السلوفيني، البالغ من العمر 23 عامًا، منذ انتقاله إلى أويبست على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير.

وكان جراديشار قد شارك في ثلاث مباريات سابقة مع الفريق المجري دون أن يسجل أو يصنع أي هدف، قبل أن ينجح أخيرًا في افتتاح سجله التهديفي.

جرديشار الاهلي الزمالك

