جراديشار يسجل ويقود أوبيست للفوز على ديوسجيوري بالدوري المجري

سجل السلوفيني نايتس جراديشار، هدفًا في فوز فريقه أوبيست على نظيره ديوسجيوري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الدوري المجري.

وجاء هدف جراديشار الأول مع فريقه الجديد أوبيست في الدقيقة 22 وهو الثاني للفريق في المباراة ليقود النادي المجري للفوز في اللقاء.

ويُعد هذا هو الهدف الأول لجراديشار منذ انتقاله إلى أوبيست المجري على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي.

وكان جراديشار قد شارك في 41 مباراة مع النادي الأهلي، إذ سجل 11 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

يُذكر أن النادي الأهلي قد تعاقد مع البرتغالي يلتسين كامويش، بدلًا من السلوفيني نايتس جراديشار.