جراديشار أفضل.. خالد الغندور ينتقد صفقة الأهلي

انتقد الإعلامي خالد الغندور، صفقة الأهلي الجديدة المهاجم الأنجولي يلسين كامويش.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: “كامويش أقل من العادي ودي الحقيقة، عندي معلومات ومصادر إن البعض بيرمي على بعض في فكرة اختيار هذا اللاعب، وإن إزاي جراديشار يمشي ويجي كامويش”.

وأضاف: “مفيش مقارنة بين الأتنين في رأيي، ومستغرب من الاختيار، والفروقات الفنية بالتأكيد تصب في مصلحة اللاعب السلوفيني”.

وواصل فريق الأهلي انتصاراته في الدوري المصري بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة ال19 من عمر الدوري على ستاد القاهرة الدوري.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.