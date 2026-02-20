وفاة إريك دين بعد صراع مع التصلب الضموري

توفي خلال الساعات الماضية ، الممثل الأمريكي إريك دين عن عمر ناهز 53 عامًا، بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري.



وأعلنت عائلة إريك دين وفاته مساء الخميس، في بيان رسمي حيث كشفوا ان أن رحيله جاء بعد معاناة طويلة مع التصلب الجانبي الضموري، الذي يؤثر على الخلايا العصبية المسؤولة عن التحكم في العضلات.



وتابع البيان: ان إريك دين قضى أيامه الأخيرة محاطًا بأصدقائه المقربين وزوجته الممثلة ريبيكا غايهارت، وابنتيه بيلي وجورجيا، اللتين كانتا محور حياته واهتمامه الأكبر.



وكان قد اشتهر إريك دين بدوره كالدكتور مارك سلون في مسلسل Grey’s Anatomy،

كما برز في مسلسل Euphoria على شبكة HBO.



