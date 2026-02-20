محمود البنا ينتقد قرارات الحكم أمين عمر

ظهر الحكم الدولي المصري محمود البنا عبر فيديو على حسابه الشخصي للتعليق على مواجهة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز.

وركز البنا على بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي حدثت خلال المباراة والتي كان لها تأثير واضح على مجريات اللقاء.



ركلة جزاء مستحقة للجونة

أوضح البنا أن الحكم أمين عمر كان يجب أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الجونة في الدقيقة 65 من عمر المباراة. وأضاف أن هذا القرار لم يُتخذ، مما أثر على فرص الفريق الضيف في تعديل النتيجة. واعتبر البنا أن هذه اللحظة كانت تستحق التدقيق أكثر من قبل حكام تقنية الفيديو.



الإنذار المفقود لياسر إبراهيم

وأشار البنا إلى أن المدافع الصلب ياسر إبراهيم، لاعب الأهلي، كان يجب أن يتلقى بطاقة إنذار خلال نفس اللقطة. وأكد أن هذه البطاقة كانت ضرورية وفقًا للقواعد الدولية، وأن إغفالها يمثل خللًا في تطبيق القانون بشكل صحيح.

دور حكام تقنية الفيديو

أكد البنا على أهمية دور حكام تقنية الفيديو (VAR) في مراجعة مثل هذه الحالات. وقال إن اللقطة كانت واضحة بما يكفي لتدخل تقنية الفيديو وتصحيح القرار على أرض الملعب. وأوضح أن استخدام VAR بشكل فعّال يساهم في تقليل الأخطاء التحكيمية ويزيد من عدالة المنافسة بين الفرق.

تأثير القرارات على المباراة

في ختام الفيديو، شدد البنا على أن الأخطاء التحكيمية في مثل هذه المباريات لها أثر مباشر على النتيجة وعلى التوازن النفسي للفريقين. ورأى أن الالتزام بالقواعد ومراجعة اللقطات الحاسمة يمكن أن يرفع من مصداقية التحكيم ويجعل المباريات أكثر عدالة ومتعة للجماهير



