الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسامة حسن يفتح النار على نجم الأهلي: بيلعب ازاي في الدوري الممتاز أنا هتجنن

اسامة حسن
اسامة حسن
محمد بدران   -  
منار نور

علق أسامة حسن نجم الزمالك السابق على المستوى الذي يقدمه محمد هاني، لاعب الأهلي، وتحديدا خلال مباراته الأخيرة مع القلعة الحمراء.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه على فيسبوك "ياجماعه والله بجد ده بياخد ١٠ مليون في السنه وبيلعب في الاهلي ومنتخب مصر مين إللي بيلعب في الممتاز ب والدرجة التالته انا هتجنن"

حقق النادي الأهلي فوزا مثيرا علي الجونة بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعت بينهما، امس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

الاهلي اسامة حسن محمد هاني

