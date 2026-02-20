ضربة دفاعية للأهلي قبل مواجهة سموحة

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي ، بقيادة المدرب الدنماركي يس توروب ، صدمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام سموحة ، بعدما تأكد غياب المدافع ياسر إبراهيم عن اللقاء المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الإيقاف بسبب تراكم البطاقات

وجاء غياب ياسر إبراهيم نتيجة حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الجونة ، وهي البطاقة الثالثة له هذا الموسم، ما يعني إيقافه مباراة واحدة طبقًا للوائح رابطة الأندية المصرية المحترفة. ويُعد اللاعب أحد الركائز الأساسية في الخط الخلفي، الأمر الذي يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ جديد في ظل ضغط المباريات وتلاحم الجولات خلال الفترة الحالية.



مأزق فني في توقيت صعب

يمثل غياب ياسر إبراهيم أزمة دفاعية حقيقية، خاصة أن الأهلي ينافس بقوة على صدارة جدول الترتيب، ويحتاج إلى جاهزية جميع عناصره الأساسية لمواصلة سلسلة الانتصارات. ومن المنتظر أن يعكف الجهاز الفني على دراسة البدائل المتاحة لتعويض غياب اللاعب، سواء بالدفع بأحد العناصر الشابة أو إعادة توظيف بعض اللاعبين في الخط الخلفي.



فوز ثمين على الجونة

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري، بعدما تغلب على الجونة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات «دوري نايل». وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الوسط إمام عاشور، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة عززت من موقفه في سباق القمة.

التركيز على مواصلة الانتصارات

يسعى الأهلي إلى تجاوز عقبة الغيابات ومواصلة عروضه القوية في البطولة، خاصة مع اشتداد المنافسة في الأسابيع الحاسمة من الموسم. ويأمل الجهاز الفني في تجهيز البديل المناسب لتعويض ياسر إبراهيم، بما يضمن الحفاظ على التوازن الدفاعي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة في المواجهة المقبلة



