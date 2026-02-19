أهلي جدة يكتسح النجمة برباعية بالدوري السعودي

اكتسح فريق أهلي جدة نظيره فريق النجمة بنتيجة 1-4، بملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن للمحترفين.

وسجل هدف النجمة اللاعب لازارو فينيسيوس في الدقيقة 27 من إنطلاق المباراة، بينما سجل أهداف الأهلي كل من فالنتين أتانجانا إبدوا في الدقيقة 48، وإيفان توني سجل 3 أهداف هاتريك في الدقائق 69 و87 و90+4 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 53 نقطة، ليتساوي مع الهلال صاحب المركز الأول بفارق الأهداف ومباراة منقوصة، وتوقف رصيد النجمة عند النقطة 8 في المركز الأخير.

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل مباراة النجمة،

تشكيل الأهلي أمام النجمة

في حراسة المرمى: الصانبي.

في خط الدفاع: مجرشي، حامد، إيبانيز، هوساوي.

في خط الوسط: الجهني، اتانجانا، ميو.

في خط الهجوم: محرز، البريكان، جالينو.