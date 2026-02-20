مأساة أول رمضان.. ننشر أسماء 12 من ضحايا حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد

حصل صدى البلد على أسماء 12 ضحية من 18 لقوا مصرعهم أول أيام رمضان على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد فى المنطقة الرابطة بين محافظات بورسعيد والدقهلية و الإسماعيلية، نتاج دهس سيارة نقل لسيارة ربع نقل كانت الضحايا يستقلونها للتوجه لعملهم فى مجال الصيد.

وأكدت مصادر أن المتوفيين بمستشفى سلام بورسعيد الدولى التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل هما على أحمد غانم و عبد الله الزيني.

كما كشفت المصادر أن المتوفيين الخمسة بمشرحة مستشفي الزهور هم محمد عبد العال حواله و محمود حكدى محمد راشد و رجب محمد يوسف الريس و على إسماعيل أبوزيد الشاعر و السعيد عبده بركات .

وجاءت أسماء المتوفين بمشرحة مستشفي نصر بورسعيد التخصصي فاروق محمد نوفل ومصطفي السيد الأطرش وطارق عبد القادر الأطرش و محمد طارق عبد القادر الأطرش و محمد حسن خصوان.

ليتبقي ٦ جثامين جار التعرف عليهم بمشرحة مستشفي ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد واتخاذ إجراءات التصريح بالدفن.

وامتلأت مستشفيات بورسعيد القابع بها الجثامين بأهالي الضحايا وسط حالة من الانهيار الكامل و البكاء على فقدان ذويهم شهداء لقمة العيش.

كانت محافظة بورسعيد عاشت واحدة من أقسى فواجعها في أول أيام شهر رمضان، بعدما شهد محور 30 يونيو حادثًا مروعًا إثر دهس سيارة نقل ثقيل «تريلا» لسيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال، أغلبهم صيادون، ما أسفر عن وفاة 18 منهم وإصابة 3 آخرين.



والبداية كانت بتلقي مديرية أمن بورسعيد إخطارًا يفيد بوقوع تصادم بين نقل ثقيل وربع نقل محملة بالعمال على محور 30 يونيو، لتتحرك على الفور قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

و تبين حجم الكارثة وسقوط عدد كبير من الضحايا.



وأكدت مصادر طبية أن الحادث أسفر عن وفاة 18 من العاملين، وتم نقل الجثامين إلى 3 مستشفيات لإيداعها بالمشارح تحت تصرف جهات التحقيق، حيث استقبل مستشفى 30 يونيو 6 جثامين من بينها حالتا أشلاء، بينما استقبل مستشفى الزهور 3 جثامين، ومستشفى النصر 3 جثامين، لحين انتهاء الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

كما تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى 30 يونيو لتلقي العلاج، وهم:

إسماعيل محمد إسماعيل (26 سنة)، مصاب بجرح قطعي في الرأس وآلام بالبطن،

محمود محمد السيد الخواص (31 سنة)، مصاب بجرح قطعي في الرأس والقدم وسحجات متفرقة،

أبو الفضل طلحة عبد الفتاح، يعاني من نزيف بالمخ وكسور متعددة، وحالته غير مستقرة.

وباشرت الأجهزة الأمنية معاينة موقع التصادم، وحررت المحضر اللازم، وشكلت فريقًا للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، فيما تقرر التحفظ على الجثامين داخل المشارح تحت إشراف النيابة العامة لحين استكمال التحقيقات.



وعلى مستوى المتابعة التنفيذية، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، تطورات الحالة الصحية للمصابين، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات، مع التأكيد على تقديم الرعاية الطبية الكاملة للحالات المصابة وتوفير أي تدخلات عاجلة مطلوبة.



و أجرى المحافظ زيارة لمتابعة المصابين والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مستمعًا إلى شرح من الأطباء حول طبيعة الإصابات وخطط العلاج، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة حتى تحسن الحالات.



وأعرب محافظ بورسعيد عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، مؤكدًا أن المحافظة تقف إلى جوارهم في هذا المصاب الأليم، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تقدم الدعم اللازم.



ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد حسن، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات ومتابعة الحالات أولًا بأول لضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية المناسبة.

ولا تزال الجهات المختصة تواصل التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي بورسعيد بعد فقدان 18 صيادًا دفعة واحدة في بداية شهر رمضان.