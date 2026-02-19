قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أخبار البلد

العمل: إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث جنوب بورسعيد المستحقين

وزير العمل
وزير العمل

قدم وزير العمل حسن رداد خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع اليوم الخميس على محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد، والذي أسفر عن وفاة عدد من العمال، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ووجّه وزير العمل مديرية عمل بورسعيد بسرعة جمع المعلومات، إعداد وإرسال تقرير مفصل بأسماء الضحايا والمصابين وملابسات الحادث، لبحث سرعة صرف إعانات عاجلة للعمال وأسرهم من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، في إطار الدور الاجتماعي لـ وزارة العمل، وتخفيفًا عن كاهل الأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم.

وزير العمل حسن رداد العمالة غير المنتظمة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

