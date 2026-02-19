العمل: إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث جنوب بورسعيد المستحقين

قدم وزير العمل حسن رداد خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع اليوم الخميس على محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد، والذي أسفر عن وفاة عدد من العمال، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ووجّه وزير العمل مديرية عمل بورسعيد بسرعة جمع المعلومات، إعداد وإرسال تقرير مفصل بأسماء الضحايا والمصابين وملابسات الحادث، لبحث سرعة صرف إعانات عاجلة للعمال وأسرهم من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، في إطار الدور الاجتماعي لـ وزارة العمل، وتخفيفًا عن كاهل الأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم.