ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة فرانس برس أن الجيش الألماني سحب "مؤقتًا" بعض قواته من أربيل، شمال العراق، بسبب "تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".

وقد تم نقل عشرات الجنود الألمان من القاعدة في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

وأوضح المتحدث: "لم يبقَ في الموقع سوى الأفراد الضروريين للحفاظ على القدرة العملياتية للمعسكر في أربيل".

ولم يُحدد المتحدث مصدر التوترات لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتعزيز كبير للوجود العسكري الأمريكي، من سفن حربية وطائرات وأسلحة أخرى، في المنطقة، وهدد باتخاذ إجراءات ضد إيران.

وتنتشر القوات الألمانية في أربيل ضمن مهمة دولية لتدريب القوات العراقية المحلية.

وأكد المتحدث أن عملية سحب القوات الألمانية من أربيل تمت "بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين".