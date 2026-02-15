سوريا تكشف تفاصيل نقل آلاف معتقلي تنظيم داعش إلى العراق

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، شكره للعراق على تحمّل العبء المتعلق بـ«معتقلي داعش» الإرهابي.

وأضاف أن «نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق كان عمليةً مبنيةً على تحليلات أجرتها الولايات المتحدة».

وكانت وزارة العدل العراقية قد كشفت، أمس السبت، عن جنسيات المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي الذين جرى نقلهم من سوريا إلى العراق، موضحة أن عددهم الكلي بلغ 5703 سجناء ينتمون إلى 61 دولة.

وشدد على أن من بين هؤلاء السجناء 4253 عربيًا و983 أجنبيًا، مشيرًا إلى أن عدد العراقيين بلغ 467، فيما وصل عدد السوريين إلى 3543.