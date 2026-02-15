قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أشهر أعيرة الذهب وذلك في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 15-2-2026 ، داخل محلات الصاغة.

أشهر عيار ذهب

وتضمن سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأعلي فئة بين المشغولات الذهبية داخل محلات الصاغة.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب

سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا في أخر تحديث له نحو 6680 جنيه للبيع و 6730 جنيه للشراء.

استقرار المعدن الأصفر

شهد سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية استقرارا بدون تغيير.

الذهب ثابت

وأظهر سعر المعدن الأصفر ثباتًأ من دون تغير على مستوي الأعيرة المختلفة بعد زيادة طفيفة له أمس.

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع مسائي 

جدد سعر الذهب في مصر صعوده مع أول تعاملات مسائية له أمس السبت على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد

وارتفع مقدار جرام الذهب مساء أمس بقيمة 100 جنيه جديدة مقارنة بما كان عليه مطلع تعاملات الجمعةالماضية.

سعر الذهب

تذبذب المعدن الأصفر

وشهد سعر الذهب تذبذبًا مع تداولات أمس إذ فقد 90 جنيه في المتوسط من قيمته إلا أنه ارتفع بقيمة 80 جنيه في منتصف التداولات.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 6680 جنيه .

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7634 جنيه للبيع و 7691 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 6680 جنيه للبيع و 6730 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5725 جنيه للبيع و 5768 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 53.44 ألف جنيه للبيع و5384 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولار للبيع و 5043 دولار للشراء.  

اسعار الذهب اليوم

نصائح الخبراء 

وجه ياسر سعد، الخبير فى صناعة الذهب، نصائح مهمة للجمهور بعدم شراء الذهب بكامل قيمتها، معقبا: “ضروري أن نشكل المحفظة الخاصة بنا، واجعل 50% من محفظتك ذهب، والباقي استثمارات أخرى”.

وأضاف سعد، في تصريحات له أن الذهب سهل السيولة، وهو النقدية الورقية والمعدنية، وسهل التداول.

وتابع: “أحفظ 10% من الفضة، حيث أنها تتطور بسرعة ولكن مخاطرتها أكبر من الذهب، وال40% فى وديعة، و تخصيص 25% فى عقار”. 

