وفاة الدكتور مفيد شهاب
وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تسليم فوري بالتقسيط على 15 سنة.. فتح باب حجز شقق مشروع أطلس حلوان اليوم| تفاصيل

ولاء خنيزي

يبدأ اليوم الأحد 15 فبراير 2026 طرح وبيع كراسات شروط حجز شقق مشروع أطلس حلوان، الذي يطرحه الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لـ وزارة الإسكان، ضمن طرح جديد يضم 52 وحدة سكنية كاملة المرافق وجاهزة للتسليم الفوري.

موقع مميز غرب الأوتوستراد

تقع الوحدات السكنية بالبلوك رقم 22 بالمجاورة الأولى داخل المجمع السكني الجديد أطلس حلوان، غرب طريق الأوتوستراد، بالقرب من مساكن أطلس المشروع الأمريكي، في موقع حيوي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين ويوفر سهولة الوصول إلى المناطق المحيطة.

مساحات متنوعة وسعر مناسب للمتر

تتراوح مساحات الشقق بين 67.9 مترًا و96.3 مترًا، بمتوسط سعر للمتر يبلغ نحو 11,700 جنيه.

ويتم تسليم الوحدات بنظام نصف تشطيب «على المحارة»، مع استكمال جميع المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، بما يتيح للمستفيدين استلام وحداتهم بشكل فوري عقب إنهاء الإجراءات.

150 ألف جنيه جدية حجز

حددت الجهة الطارحة مبلغ 150 ألف جنيه كمقدم جدية حجز، على أن يبدأ شراء كراسات الشروط اعتبارًا من اليوم الأحد 15 فبراير 2026، بينما يبدأ التقديم الرسمي لحجز الوحدات اعتبارًا من غدٍ الاثنين 16 فبراير 2026.

ومن المقرر بدء تسليم الوحدات للحاجزين اعتبارًا من 1 أبريل المقبل، وفقًا للجدول الزمني المعلن.

أنظمة سداد مرنة حتى 15 عامًا

أعلن الجهاز عن عدة أنظمة للسداد لتناسب مختلف القدرات الشرائية، وتشمل:

  • السداد الفوري خلال شهرين مع خصم 3%.
  • أو سداد 15% دفعة تخصيص خلال 15 يومًا، و20% خلال شهرين.
  • تقسيط 50% المتبقية على 5 أو 10 أو 15 سنة، بفائدة تصل إلى 7% وفقًا لمدة السداد.

إتاحة المعاينة يوميًا

كما أتاح الجهاز المركزي للتعمير للمواطنين إمكانية معاينة الوحدات يوميًا عدا يوم الجمعة، من مقره في حلوان، وذلك لتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في الحجز والاطلاع على مستوى التنفيذ على أرض الواقع.

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بأنظمة سداد مرنة، بما يسهم في تلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين.

