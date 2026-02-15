قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء

عداد الكهرباء مسبوق الدفع
عداد الكهرباء مسبوق الدفع
يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الاصفر بعداد الكهرباء مسبوق الدفع، وما هى الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار؟، خاصة بعد تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء فى القانون الجديد. 

ويستعرض صدى البلد فى هذا التقرير  أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها :

 أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

1- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

2- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

3- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

6- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.

 خطوات حل المشكلة

1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ واطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".

عقوبة سرقة الكهرباء في القانون الجديد

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.

كما تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا وقع التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو ارتباط الجريمة بانقطاع التيار الكهربائي.

وفي جميع الحالات، تلتزم المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه، فضلًا عن نفقات إعادة الشيء إلى أصله.

وفيما يخص الصلح، نصت المادة 71 مكرر على إمكانية الصلح وفق قانون الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها بالمادة 70، بحيث يتم سداد مثلي القيمة في حال التصالح قبل الإحالة للنيابة، وثلاثة أمثال القيمة إذا تمت الإحالة، وأربعة أمثال القيمة إذا صدر حكم بات.

