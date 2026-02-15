قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة تخترق مستوى 51 ألف نقطة لأول مرة في تاريخها خلال الساعة الأولى من تداولات الأحد
حسين خضير: 170 ألف مصاب بالسرطان سنويا في مصر
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
أرسنال يواجه ويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي لاستعادة الانتصارات

إسراء أشرف

يستضيف فريق أرسنال نظيره ويجان أثليتيك في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في مواجهة يسعى خلالها المدفعجية للعودة سريعًا إلى سكة الانتصارات.

ويدخل أرسنال اللقاء بعد تعادل مخيب أمام برينتفورد بنتيجة 1-1 في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي نتيجة أوقفت سلسلة نتائجه الإيجابية وأثارت بعض علامات الاستفهام قبل الدخول في مرحلة حاسمة من الموسم.

ورغم التعثر الأخير، يواصل الفريق اللندني صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة من 26 مباراة، بعدما حقق 17 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 هزائم، ليؤكد حضوره القوي في سباق المنافسة على اللقب خلال موسم 2025-2026.

وتمنح مواجهة ويجان، أحد أندية الدرجة الثالثة، الجهاز الفني بقيادة ميكيل أرتيتا فرصة لإجراء بعض التدوير وإراحة عدد من العناصر الأساسية، في ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات التي ينافس عليها الفريق هذا الموسم.

ويأمل أرسنال في استثمار عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل مبكرًا، وتجنب أي مفاجآت قد تعكر صفو مشواره في البطولة الأعرق على مستوى إنجلترا.

