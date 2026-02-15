أرسنال يواجه ويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي لاستعادة الانتصارات

يستضيف فريق أرسنال نظيره ويجان أثليتيك في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في مواجهة يسعى خلالها المدفعجية للعودة سريعًا إلى سكة الانتصارات.

ويدخل أرسنال اللقاء بعد تعادل مخيب أمام برينتفورد بنتيجة 1-1 في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي نتيجة أوقفت سلسلة نتائجه الإيجابية وأثارت بعض علامات الاستفهام قبل الدخول في مرحلة حاسمة من الموسم.

ورغم التعثر الأخير، يواصل الفريق اللندني صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة من 26 مباراة، بعدما حقق 17 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 هزائم، ليؤكد حضوره القوي في سباق المنافسة على اللقب خلال موسم 2025-2026.

وتمنح مواجهة ويجان، أحد أندية الدرجة الثالثة، الجهاز الفني بقيادة ميكيل أرتيتا فرصة لإجراء بعض التدوير وإراحة عدد من العناصر الأساسية، في ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات التي ينافس عليها الفريق هذا الموسم.

ويأمل أرسنال في استثمار عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل مبكرًا، وتجنب أي مفاجآت قد تعكر صفو مشواره في البطولة الأعرق على مستوى إنجلترا.