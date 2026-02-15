قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
هدف أنهى الجدل وأعاد الهيبة وعلى طريقة الحضري.. رونالدو يكتب فصلًا جديدًا من التحدي في الملاعب السعودية
موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
هيئة الاستثمار تطلق المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي
«مكافحة الأورام» و«العلاج على نفقة الدولة» على طاولة الشيوخ في جلسة اليوم
غدا.. الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند لتعزيز العلاقات الثنائية
ذا جارديان تشيد بتألق محمد صلاح: عاد في الوقت المثالي
الرئاسة الإسرائيلية: تصريحات ترامب تجاوز خطير للخطوط الحمراء ومسّ بسيادة الدولة
رئيس مجلس القيادة اليمني: دعم الاتحاد الأوروبي يتجاوز الإغاثة إلى حماية الملاحة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يشيد بسوبوسلاي: من الأفضل في العالم حاليًا

سوبوسلاي - محمد صلاح
سوبوسلاي - محمد صلاح
إسراء أشرف

أبدى النجم المصري محمد صلاح إعجابه الكبير بزميله في ليفربول الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي، عقب الفوز بثلاثية نظيفة على برايتون والتأهل إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي تصريحات لشبكة "TNT Sports" بعد اللقاء، أكد صلاح أن سوبوسلاي يقدم مستويات مميزة، قائلًا إنه يعد من بين الأفضل عالميًا في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن استمرار تألقه سيكون عنصرًا حاسمًا في مشوار الفريق بالبطولة.

وتطرق قائد المنتخب المصري إلى ركلة الجزاء التي سجلها خلال المباراة، موضحًا أن تنفيذها كان تحت ضغط، لكنه عبر عن سعادته بتحقيق الفوز، مؤكدًا أن الانتصار يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة في هذه المرحلة من الموسم.

وعلى مستوى أحداث اللقاء، افتتح كورتيس جونز التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، ثم عزز سوبوسلاي النتيجة في الشوط الثاني بعد تمريرة حاسمة من صلاح، قبل أن يختتم الأخير الثلاثية من علامة الجزاء، ليجمع بين التسجيل والصناعة في مباراة واحدة.

بهذا الفوز، واصل ليفربول مشواره في البطولة بثبات، بينما أكد صلاح مجددًا تأثيره الحاسم داخل الملعب، سواء عبر أهدافه أو مساهماته في صناعة اللعب.

محمد صلاح صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي اخبار محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هشام

هشام عز العرب: إقبال متزايد على بيع الدولار مع تراجعه عالميا

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

فرص عمل

وظائف خالية ببنك مصر 2026.. قدم الآن

بالصور

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد