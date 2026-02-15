محمد صلاح يشيد بسوبوسلاي: من الأفضل في العالم حاليًا

أبدى النجم المصري محمد صلاح إعجابه الكبير بزميله في ليفربول الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي، عقب الفوز بثلاثية نظيفة على برايتون والتأهل إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي تصريحات لشبكة "TNT Sports" بعد اللقاء، أكد صلاح أن سوبوسلاي يقدم مستويات مميزة، قائلًا إنه يعد من بين الأفضل عالميًا في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن استمرار تألقه سيكون عنصرًا حاسمًا في مشوار الفريق بالبطولة.

وتطرق قائد المنتخب المصري إلى ركلة الجزاء التي سجلها خلال المباراة، موضحًا أن تنفيذها كان تحت ضغط، لكنه عبر عن سعادته بتحقيق الفوز، مؤكدًا أن الانتصار يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة في هذه المرحلة من الموسم.

وعلى مستوى أحداث اللقاء، افتتح كورتيس جونز التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، ثم عزز سوبوسلاي النتيجة في الشوط الثاني بعد تمريرة حاسمة من صلاح، قبل أن يختتم الأخير الثلاثية من علامة الجزاء، ليجمع بين التسجيل والصناعة في مباراة واحدة.

بهذا الفوز، واصل ليفربول مشواره في البطولة بثبات، بينما أكد صلاح مجددًا تأثيره الحاسم داخل الملعب، سواء عبر أهدافه أو مساهماته في صناعة اللعب.