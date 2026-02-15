قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر استقرار سعر أوسط أعيرة الذهب مع أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 15-2-2026 ، داخل محلات الصاغة.

أوسط أعيرة الذهب

ويعد عيار 18 هو أوسط أعيرة الذهب بين جميع المشغولات داخل محلات الصاغة.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

آخر تحديث لأوسط أعيرة الذهبة

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5725 جنيها للبيع و 5768 جنيها للشراء.

استقرار المعدن الأصفر

شهد سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية استقرارا دون تغيير.

ثبات سعر الذهب

وأظهر سعر المعدن الأصفر ثباتًأ من دون تغير على مستوى الأعيرة المختلفة، اليوم الأحد؛ بعد زيادة طفيفة له أمس.

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع طفيف مساء السبت 

جدد سعر الذهب في مصر صعوده مع أول تعاملات مسائية له، أمس السبت، على مستوى محلات الصاغة المصرية.

وارتفع مقدار جرام الذهب مساء أمس بقيمة 100 جنيه جديدة، مقارنة بما كان عليه مطلع تعاملات يوم الجمعة الماضي.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 6680 جنيها.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7634 جنيها للبيع و 7691 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 6680 جنيها للبيع و6730 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5725 جنيها للبيع و 5768 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 53.44 ألف جنيه للبيع و5384 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولارا للبيع و 5043 دولارا للشراء.  

اسعار الذهب اليوم

نصائح الخبراء 

وجه ياسر سعد، الخبير في صناعة الذهب، نصائح مهمة للجمهور بعدم شراء الذهب بكامل قيمتها، معقبا: “ضروري أن نشكل المحفظة الخاصة بنا، واجعل 50% من محفظتك ذهبا، والباقي استثمارات أخرى”.

وأضاف سعد، في تصريحات له، أن الذهب سهل السيولة، وهو النقدية الورقية والمعدنية، وسهل التداول.

وأوضح: “احفظ 10% من الفضة، حيث أنها تتطور بسرعة، ولكن مخاطرتها أكبر من الذهب، والـ 40% في وديعة، وخصص 25% في عقار”. 

