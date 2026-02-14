سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم

شهد سعر الذهب تراجعاً طفيفا مع منتصف تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 14-2-2026 علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الذهب ينخفض

وفقد سعر الذهب ما يقارب من 10 جنيهات بعد ساعات من بدء تعاملات مساء اليوم وذلك على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يشهد تذبذبا

مع بدء تعاملات مساء اليوم ارتفع سعر جرام الذهب مقدار 100 جنيه منذ ختام تداولات أمس الجمعة، إلا أنه فقد 10 جنيهات خلال الساعات الأخيرة من اليوم.

نزيف سابق

وخلال الاسابيع الماضية تعرض سعر جرام الذهب لهزات غير متوقعة اذ فقد ما يقارب من 1200 جنيه على الأقل من قيمته في أسبوعين اثنين.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6670 جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7623 جنيه للبيع و 7680جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6987 جنيه للبيع و 7040 جنيه للشراء

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6670 جنيه للبيع و 6720 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الأعيرة الذهبية نحو 5717 جنيه للبيع و 5760جنيه للشراء.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولار للبيع و 5043 دولار للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 53.36 ألف جنيه للبيع و 53.76 ألف جنيه للشراء.