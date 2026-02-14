سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 14-2-2026.. ارتفاع لأقل من دينارين

ارتفع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم السبت الموافق 14-2-2026 داخل محلات الصاغة الكويتية .

الذهب يرتفع في الكويت

وسجل سعر جرام الذهب ارتفاعا طفيفا لم يجاوز دينارين كويتيين في تداولاته داخل محلات الصاغة منذ ختام تعاملات أمس الجمعة.

آخر تحديث سعر الذهب في الكويت

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب في الكويت نحو 43 دينار كويتي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 49.675 دينار كويتي.

ووصل سعر عيار 22 نحو 45.55 دينار كويتي.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 43.475 دينار كويتي.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 37.275 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28.975 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وصل سعر عيار 12 الأدنى فئة نحو 24.85 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 1545 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 347.8 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5043 دولارا.