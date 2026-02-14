قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنهي عمليًا مسار حل الدولتين
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 14-2-2026.. ارتفاع لأقل من دينارين

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم السبت الموافق 14-2-2026 داخل محلات الصاغة الكويتية .

الذهب يرتفع في الكويت

وسجل سعر جرام الذهب ارتفاعا طفيفا لم يجاوز دينارين كويتيين في تداولاته داخل محلات الصاغة منذ ختام تعاملات أمس الجمعة.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

آخر تحديث سعر الذهب في الكويت

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب في الكويت نحو 43 دينار كويتي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 49.675 دينار كويتي.

سعر عيار 24

ووصل سعر عيار 22 نحو 45.55 دينار كويتي.

سعر الذهب

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 43.475 دينار كويتي.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 37.275 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28.975 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وصل سعر عيار 12 الأدنى فئة نحو 24.85 دينار كويتي.

سعر الذهب

سعر أونصة الذهب 

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 1545 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 347.8 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5043 دولارا.

