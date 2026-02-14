وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرسخ مبدأ صون الدولة الوطنية كمدخل أساسي لأمن أفريقيا

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 وهو يؤكد أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام والرفاهية في القارة الأفريقية والعالم أجمع دون الحفاظ على الدولة الوطنية ووحدة الدول ورفض انفصال أي جزء من أراضيها، قائلًا: «كان هذا محل البحث فيما يتعلق بالملف الصومالي، والجميع أكد على الإدانة الكاملة للإعتراف الأحادي بما يسمى بإقليمي صومالي لاند».

الملف السوداني والصومالي

وشدد خلال لقاء خاص على هامش ترؤسه لوفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي، على أن مصر تبذل جهود كبيرة وخارقة في الملف السوداني والصومالي، للعمل على خفض التوتر والتصعيد والدفع في الحلول السياسي، متابعًا: «مثلما نتحرك في ملف منطقة الساحل ومناطق أخرى».

وأضاف: «تلّوت على المجلس التقرير نيابة عن الرئيس السيسي، وكان تقرير جامع وشامل وكان محل تقدير من كل الدول المشاركة، وتحدثنا عن نظرة شاملة لأوضاع الأمن والسلم بالقارة الأفريقية».