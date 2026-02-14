وزير الصحة يكرم فرق القوافل الطبية وممثلي الخارجية المشاركين في دعم الأشقاء بالسودان وجيبوتي والصومال

كرّم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فرق القوافل الطبية المصرية التي قدمت خدمات طبية متقدمة وأجرت عمليات جراحية دقيقة في دول السودان وجيبوتي والصومال، تقديرًا لجهودها الإنسانية والمهنية المتميزة، في إطار الدور الريادي لمصر في دعم الأشقاء الأفارقة.

وأعرب الوزير عن شكره العميق لوزارة الخارجية على التعاون والتنسيق الفعال الذي سهّل تنفيذ مهام القوافل، مشيدًا بدور الجهات المعنية في توفير الدعم اللوجستي الكامل.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، فخر الوزير بالكفاءة العالية للكوادر الطبية المصرية وقدرتها على تقديم خدمات نوعية في ظروف صعبة، ما يعزز مكانة مصر الصحية والإنسانية في القارة الأفريقية.

إعداد خطة سنوية لضمان استدامة التواجد الطبي المصري

وأشار إلى أن الوزير وجه بإعداد خطة سنوية لضمان استدامة التواجد الطبي المصري في أفريقيا، بهدف تعميق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الصحي الإقليمي، مشيرا إلى أن القوافل الطبية تمثل ركيزة أساسية للقوة الناعمة المصرية، مستندة إلى الإرث التاريخي والثقة الكبيرة التي تتمتع بها الكوادر الطبية المصرية لدى الشعوب الأفريقية.

حضر التكريم عدد من المسؤولين، منهم الدكتور محمد جاد مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية، بينهم السفيرة نرمين الظواهري الأمين العام للوكالة المصرية للتنمية، والسفير محمد كريم شريف مساعد الوزير للشؤون الأفريقية، وآخرون.