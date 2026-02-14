البنتاجون: لا نسعى إلى خنق الصين ونريد علاقات مستقرة معها

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى خنق الاقتصاد الصيني، بل ترغب في إقامة علاقات مستقرة ومتوازنة مع بكين.





وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية إلبريدج كولبي خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن واشنطن لا تحاول كبح النمو الاقتصادي الصيني أو احتواءه.





وأضاف: "الصين تعتقد أننا نحاول خنق نموها الاقتصادي أو احتواءها، لكننا لا نحاول القيام بذلك. ما نريده هو التأكد من أننا، نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا، نتحرك من موقع قوة".





وأشار كولبي إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بإقامة "علاقات مستقرة ومحترمة مع الصين"، وتسعى إلى "تجنب الصراع والدخول في تجارة متبادلة المنفعة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل من موقع قوة.





وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن تدرك وتحترم الإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها الصين، فضلا عن تعزيز قدراتها العسكرية، مؤكدا أن بلاده تنظر إلى الوضع "بواقعية" من أجل تحقيق توازن قوى مستقر يضمن الأمن والاستقرار الدوليين.