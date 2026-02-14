قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره كايزر تشيفز، مساء اليوم السبت، على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الحالية، في مواجهة تحمل طابع الحسم قبل إسدال الستار على هذه المرحلة.

قناة مفتوحة تنقل مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز

وأعلنت قناة تايم سبورت إذاعة اللقاء بشكل مجاني عبر البث الأرضي، لتتيح الفرصة أمام الجماهير لمتابعة المباراة دون اشتراك فضائي، في خطوة تعزز من حضور الجماهير مع الفريق في هذه المرحلة المهمة من البطولة القارية.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز مجانا

ويمكن استقبال القناة عبر الخطوات التالية:

• تحويل نظام الاستقبال في جهاز التلفاز إلى البث الأرضي.

• توصيل أريال البث الأرضي بالتلفاز.

• الدخول إلى قائمة الإعدادات أو الضبط.

• اختيار إعداد القنوات ثم التوليف.

• تنفيذ توليف تلقائي مع تحديد البحث الرقمي.

• إدخال التردد UHF 32 وتثبيت القناة.

تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

• حراسة المرمى: مهدي سليمان

• خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمود بنتايج

• خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد

• خط الهجوم: خوان بيزيرا – شيكو بانزا – ناصر منسي

ويسعى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقف الفريق قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، خاصة أن مباريات الجولة الأخيرة دائمًا ما تحمل حسابات معقدة في ترتيب المجموعة.

ويفتقد الزمالك في مباراة الليلة خدمات عدد من اللاعبين، أبرزهم آدم كايد ومحمود جهاد بداعي الإصابة، إلى جانب محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية، وفق رؤية الجهاز الفني.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للفريق الأبيض، سواء من حيث تثبيت الصدارة أو تحسين الترتيب داخل المجموعة، إلى جانب استعادة الثقة قبل دخول مرحلة خروج المغلوب، التي لا تقبل القسمة على اثنين في مشوار البحث عن اللقب القاري