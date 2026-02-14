قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الصحة: العواصف الترابية تسبب تهيج الجهاز التنفسي.. ويجب الإجراءات الوقائية
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
أخبار البلد

للعام الرابع على التوالي| القومي للمرأة يُطلق مبادرة "مطبخ المصرية...بإيد بناتها"

مطبخ المصرية
مطبخ المصرية
أمل مجدى

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، يطلق المجلس القومى للمرأة للعام الرابع على التوالى مبادرة (مطبخ المصرية ...بإيد بناتها )في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الاوقاف المصرية.

ويعد مطبخ المصرية مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يعمل على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطهو، فضلا عن إعدادهن للوجبات حتى يصبحن طاهيات محترفات،  وتتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظات للتعرف علي  طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية  للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

هذا ويقدم  المجلس خدمة إطعام  للأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

كما يواصل المجلس  أنشطته وفعالياته، خلال شهر رمضان المبارك، بجميع محافظات الجمهورية ، والتى تتضمن  مجموعات الإقراض والإدخار ، والتثقيف المالي وجلسات الدوار،  بالإضافة إلى بطاقات الرقم القومى والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة وعدد من الامسيات خلال الشهر الكربم

المرأة القومى للمرأة المجلس القومي للمرأة مطبخ المصرية تمكين المرأة

