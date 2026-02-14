للعام الرابع على التوالي| القومي للمرأة يُطلق مبادرة "مطبخ المصرية...بإيد بناتها"

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، يطلق المجلس القومى للمرأة للعام الرابع على التوالى مبادرة (مطبخ المصرية ...بإيد بناتها )في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الاوقاف المصرية.

ويعد مطبخ المصرية مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يعمل على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطهو، فضلا عن إعدادهن للوجبات حتى يصبحن طاهيات محترفات، وتتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظات للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

هذا ويقدم المجلس خدمة إطعام للأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

كما يواصل المجلس أنشطته وفعالياته، خلال شهر رمضان المبارك، بجميع محافظات الجمهورية ، والتى تتضمن مجموعات الإقراض والإدخار ، والتثقيف المالي وجلسات الدوار، بالإضافة إلى بطاقات الرقم القومى والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة وعدد من الامسيات خلال الشهر الكربم