رئيسة المجلس القومي للمرأة تبحث مع الأكاديمية العربية دعم تمكين طالبات الجامعات

قامت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم ،بزيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – فرع أبو قير، و كان في استقبالها الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية.

كما شهدت الزيارة حضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا ورئيسة الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمصر، والدكتورة هند حنفي عضوة المجلس سابقًا، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والأمين العام لمؤسسة شباب القادة، والمهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس، والأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس.

وخلال اللقاء، استعرضت المستشارة أمل عمار سبل تعزيز التعاون بين المجلس والجامعات المصرية في مختلف المجالات، مؤكدة أن طالبات الجامعات يمثلن الاستثمار الحقيقي في المستقبل، كما أكدت على الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في تمكين المرأة في مختلف المجالات، وشددت على أن الجامعات المصرية تمثل شريكًا أساسيًا في نشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص، وإعداد جيل من الشابات القادرات على تحمل المسؤولية الوطنية والمشاركة في بناء الوطن.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن حرص الأكاديمية على تمكين المرأة في مختلف المواقع والوظائف القيادية داخل الجامعة، مؤكدًا أن المرأة شريك رئيسي في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية. كما أشار إلى اهتمام الأكاديمية بتنمية قدرات الطلاب ودمجهم في بيئة تحاكي سوق العمل، إلى جانب دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة تعليمية داعمة تكفل حقوقهم وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص.