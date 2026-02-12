قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
رئيسة المجلس القومي للمرأة تبحث مع الأكاديمية العربية دعم تمكين طالبات الجامعات

أمل مجدى

قامت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم ،بزيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – فرع أبو قير، و كان في استقبالها الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية.

كما شهدت الزيارة حضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا ورئيسة الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمصر، والدكتورة هند حنفي عضوة المجلس سابقًا، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والأمين العام لمؤسسة شباب القادة، والمهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس، والأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس.

وخلال اللقاء، استعرضت المستشارة أمل عمار سبل تعزيز التعاون بين المجلس والجامعات المصرية في مختلف المجالات، مؤكدة أن طالبات الجامعات يمثلن الاستثمار الحقيقي في المستقبل، كما أكدت على الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في تمكين المرأة في مختلف المجالات، وشددت على أن الجامعات المصرية تمثل شريكًا أساسيًا في نشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص، وإعداد جيل من الشابات القادرات على تحمل المسؤولية الوطنية والمشاركة في بناء الوطن.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن حرص الأكاديمية على تمكين المرأة في مختلف المواقع والوظائف القيادية داخل الجامعة، مؤكدًا أن المرأة شريك رئيسي في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية. كما أشار إلى اهتمام الأكاديمية بتنمية قدرات الطلاب ودمجهم في بيئة تحاكي سوق العمل، إلى جانب دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة تعليمية داعمة تكفل حقوقهم وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

المرأة القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة العنف ضد المرأة أمل عمار

