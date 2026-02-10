القومي للمرأة بقنا يواصل تنفيذ فعاليات برنامج التثقيف المالي بقفط ونقادة

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جهود تدريبات التثقيف المالي، الموجهة للسيدات بقرى المحافظة، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، بقيادة الدكتورة هدى السعدي مقررة فرع قنا، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وثمن محافظ قنا، جهود تلك الفعاليات وورش العمل، والتي تسهم في تمكين السيدات اقتصاديًا، وتعزز قدراتهن على الإدارة المالية الرشيدة، وتحويل الأفكار إلى مشروعات منتجة تدعم كيان الأسرة المصرية، من خلال تقديم حزمة من المهارات المالية والمعرفية لهن.

وأكد محافظ قنا، أن هذه التدريبات تأتي تجسيدًا لجهود الدولة في نشر ثقافة الشمول المالي ورفع الوعي الاقتصادي لدى المرأة في صعيد مصر، مشددًا على أن دعم المشاركة الفعالة للسيدات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو السبيل الأمثل لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى معيشة الأسر بمختلف مراكز محافظة قنا.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة، بأن المجلس يقوم بتنفيذ تدريبين، الأول بمركز قفط بقرية القلعة، بينما يقام التدريب الثاني بمركز نقادة، مشيرة إلى أن التدريب يستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأشارت السعدي، إلى أن المبادرة تستهدف في هذه المرحلة 60 سيدة وفتاة، من الفئات العمرية الشابة والمتوسطة ما بين 18 إلى 45 عامًا، لضمان بناء قاعدة من الكوادر النسائية القادرة على إدارة الموارد المالية بوعي وحرفية.



