الغندور يكشف عن اسم وزير الشباب الجديد في التعديل الوزاري.. تعرف عليه

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن اسم وزير الشباب والرياضة الجديد في التعديل الوزاري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل.

وكتب عبر صفحته علي فيسبوك:"جوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة بالتعديل الوزاري الجديد بعد قليل ".



رجحت مصادر مطلعة لصدي البلد، تولي المهندسة راندة المنشاوي وزارة الإسكان خلفا للمهندس شريف الشربيني، وتولي اللواء محمد عبد الفتاح وزارة الإنتاج الحربي، ومحمد فريد وزارة الاستثمار ، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي ، وجيهان زكي وزيرة للثقافة ، وأحمد رستم لوزارة التخطيط، وحسن الرداد لوزارة العمل.

وكشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب في مصر، والذي من المتوقع أن يتم خلال أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت المصادر لـ صدى البلد، أن التعديل الوزاري سيشهد ترشيحات متنوعة لتولي الحقائب الوزارية، تشمل أحد رؤساء الهيئات المالية لوزارة اقتصادية، وأحد المحافظين لوزارة خدمية، وخبير اقتصاد دولي لوزارة اقتصادية بعد فصلها، إضافة إلى عضو مجلس النواب وأحد نواب الوزراء الحاليين، وأحد أساتذة الجامعات، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة.