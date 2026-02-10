قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

ارتفاع 4 جنيهات.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة الرسمية

أسعار السجائر اليوم
أسعار السجائر اليوم
رشا عوني

يبحث المواطنون باستمرار عن أسعار السجائر اليوم خاصة بعد الإعلان عن زيادة اسعار السجائر وتطبيق القرار بدءا من اليوم بعد إعلان رسمي من الشركة الشرقية للدخان باعتماد زيادة جديدة في اسعار السجائر تيدأ من اليوم الثلاثاء 10 فبراير. 

الشرقية للدخان ترفع أسعار السجائر

أعلنت الشركة الشرقية"إيسترن كومباني" رسميا عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر، اعتبارا من اليوم، الثلاثاء.

واعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك على منتجاتها من السجائر.

زيادة 4 جنيهات 

وأعلنت الشركة بشكل رسمي زيادة أسعار السجائر بقيمة4 جنيهات لكل عبوة، وجاء ذلك وفق خطاب وجهه مسؤول الحسابات بالشركة إلى التجار، طالبه فيه بزيادة قيمة الإيداع وفق الأسعار الجديدة لضمان الحصول على الحصص المقررة لكل تاجر وموزع.

سبب زيادة أسعار السجائر 

وقالت «إيسترن كومباني»، إن الزيادة تأتي تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها، وكذلك لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، ولأن سجائر كليوباترا تمثل الحصة الأكبر من السوق المحلية للسجائر الشعبية، يترقب المستهلكون دائمًا أي تغييرات تطرأ على الأسعار.

ونستعرض لكم أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة المقررة.. 

أسعار سجائر كليوباترا بعد الزيادة

ووفقًا للقائمة الرسمية، أصبحت أسعار سجائر كليوباترا بعد الزيادة، كالتالي:

كليوباترا كنج سايز: 48 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا

كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا

كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا

مونديال «أحمر - أزرق - سيلفر»: 48 جنيهًا

وكانتِ الأسعار قبل الزيادة تسجل نحو 44 جنيهًا لكل عبوة من هذه الأنواع.

أسعار السجائر المستوردة

وجاءت أسعار السجائر المستوردة كما يلي:

ميريت: 111 جنيهًا

مارلبورو: 102 جنيه

مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا

إل أند إم (L & M): 82 جنيهًا

أسعار التبغ المسخن وبدائل التدخين

وسجلت بدائل التدخين والتبغ المسخن اليوم الأسعار التالية:

عبوات TEREA بجميع أنواعها: 82 جنيهًا

TEREA Capsules: سجلت 87 جنيهًا

HEETS: سجلت 69 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم زيادة اسعار السجائر أسعار السجائر بعد الزيادة سعر سجائر كليوباترا سعر علب السجائر

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

