ارتفاع 4 جنيهات.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة الرسمية

يبحث المواطنون باستمرار عن أسعار السجائر اليوم خاصة بعد الإعلان عن زيادة اسعار السجائر وتطبيق القرار بدءا من اليوم بعد إعلان رسمي من الشركة الشرقية للدخان باعتماد زيادة جديدة في اسعار السجائر تيدأ من اليوم الثلاثاء 10 فبراير.

الشرقية للدخان ترفع أسعار السجائر

أعلنت الشركة الشرقية"إيسترن كومباني" رسميا عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر، اعتبارا من اليوم، الثلاثاء.

واعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك على منتجاتها من السجائر.

زيادة 4 جنيهات

وأعلنت الشركة بشكل رسمي زيادة أسعار السجائر بقيمة4 جنيهات لكل عبوة، وجاء ذلك وفق خطاب وجهه مسؤول الحسابات بالشركة إلى التجار، طالبه فيه بزيادة قيمة الإيداع وفق الأسعار الجديدة لضمان الحصول على الحصص المقررة لكل تاجر وموزع.

سبب زيادة أسعار السجائر

وقالت «إيسترن كومباني»، إن الزيادة تأتي تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها، وكذلك لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، ولأن سجائر كليوباترا تمثل الحصة الأكبر من السوق المحلية للسجائر الشعبية، يترقب المستهلكون دائمًا أي تغييرات تطرأ على الأسعار.

ونستعرض لكم أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة المقررة..

أسعار سجائر كليوباترا بعد الزيادة

ووفقًا للقائمة الرسمية، أصبحت أسعار سجائر كليوباترا بعد الزيادة، كالتالي:

كليوباترا كنج سايز: 48 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا

كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا

كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا

مونديال «أحمر - أزرق - سيلفر»: 48 جنيهًا

وكانتِ الأسعار قبل الزيادة تسجل نحو 44 جنيهًا لكل عبوة من هذه الأنواع.

أسعار السجائر المستوردة

وجاءت أسعار السجائر المستوردة كما يلي:

ميريت: 111 جنيهًا

مارلبورو: 102 جنيه

مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا

إل أند إم (L & M): 82 جنيهًا

أسعار التبغ المسخن وبدائل التدخين

وسجلت بدائل التدخين والتبغ المسخن اليوم الأسعار التالية:

عبوات TEREA بجميع أنواعها: 82 جنيهًا

TEREA Capsules: سجلت 87 جنيهًا

HEETS: سجلت 69 جنيهًا