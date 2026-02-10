الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" رسميا عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر، اعتبارا من اليوم، الثلاثاء.

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك على منتجاتها من السجائر.

أسعار السجائر بعد الزيادة

وجاءت الأسعار الجديدة لسجائر كليوباترا كالتالي:

كليوباترا كينج سايز نحو 48 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين نحو 48 جنيها.

كليوباترا سوبر نحو 48 جنيها.

كليوباترا بوكس نحو 48 جنيها.

مونديال(أحمر، أزرق، سليفر) سجلت نحو 48 جنيها.

وشهدت أسعار السجائر المحلية زيادة بقيمة 4 جنيهات.