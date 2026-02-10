قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
اقتصاد

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

أسعار السجائر - صورة أرشيفية
أسعار السجائر - صورة أرشيفية
علياء فوزى

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" رسميا عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر، اعتبارا من اليوم، الثلاثاء.

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك على منتجاتها من السجائر.

أسعار السجائر بعد الزيادة

وجاءت الأسعار الجديدة لسجائر كليوباترا كالتالي: 

 كليوباترا كينج سايز نحو 48 جنيها.

 كليوباترا سوفت كوين نحو 48 جنيها.

كليوباترا سوبر نحو 48 جنيها.

كليوباترا بوكس نحو 48 جنيها.

مونديال(أحمر، أزرق، سليفر) سجلت نحو 48 جنيها.

وشهدت أسعار السجائر المحلية زيادة بقيمة 4 جنيهات.

اسعار السجائر الشركة الشرقية إيسترن كومباني السجائر

