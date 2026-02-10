موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد حاليًا تُعد غير معتادة بالنسبة لشهر فبراير، الذي يُفترض أن يكون ذروة فصل الشتاء، مشيرة إلى أن قيم الحرارة المسجلة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات.

وأوضحت غانم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري أثّرا بشكل واضح على منظومة التوزيعات الضغطية، ليس في مصر فقط بل في العديد من دول العالم، حيث تشهد بعض دول المغرب العربي وشبه الجزيرة العربية ظواهر جوية وعواصف غير مسبوقة، مؤكدة أن هذه التغيرات أدت لاختلاف نمط الفصول المعتاد.

وأضافت أن فصل الشتاء ما زال مستمرًا فلكيًا حتى 20 مارس، ولا تزال فرص حدوث منخفضات جوية وتقلبات شتوية قائمة، رغم الأجواء الدافئة الحالية، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستظل أعلى من المعدلات حتى منتصف الأسبوع المقبل مع تراجع طفيف.