الأرصاد تحذر: شبورة وأجواء باردة اليوم الثلاثاء 10-2-2025| فيديو

قالت منار غانم، عضو الهيئة العامة بالأرصاد الجوية إن محافظات مصر تشهد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا لتصبح الأجواء باردة على مختلف الأنحاء.

وأضافت منار غانم أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة للحفاظ على السلامة المرورية.

وأوضحت منار أن الرياح معتدلة السرعة، تصل إلى نحو 30 كيلومترًا في الساعة، مع زيادة الإحساس بالبرودة ليلًا، مشيرة إلى أن البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة للملاحة، بارتفاع موج يتراوح بين 1 و1.75 متر، مع ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة للمراكب.

وأكدت منار غانم أن مدينة دمنهور سجلت درجة حرارة عظمى بلغت 24 درجة مئوية، بينما بلغت الصغرى 14 درجة، مع تقارب درجات الحرارة في باقي مدن المحافظة، مشيرة إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الليل والصباح الباكر.