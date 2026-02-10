قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

باستثمارات 800 مليون جنيه.. وضع حجر أساس كمباوند سكني بمدينة قنا الجديدة| صور

وضع حجر أساس بمدينة قنا الجديدة
وضع حجر أساس بمدينة قنا الجديدة
يوسف رجب

وضع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع كمباوند جديد بمدينة قنا الجديدة شرق، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تنفيذ المشروعات العمرانية المتكاملة، ودعم خطط التنمية المستدامة، وإقامة مجتمعات سكنية حديثة تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية ملائمة للعاملين بمختلف القطاعات. 

وأكد محافظ قنا، أن المشروع يمثل إضافة نوعية لخريطة التنمية العمرانية بالمحافظة، موضحًا أنه يقام على مساحة تخصيص تبلغ 90034.85 مترًا مربعًا كنشاط عمراني متكامل، بالقطعة رقم 134 بالمنطقة الإقليمية، ويتبع إداريًا جهاز مدينة قنا الجديدة شرق، وتخضع الأرض لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

وأشار عبدالحليم، إلى أن المشروع مخصص لصندوق العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ويستفيد منه أعضاء الصندوق من العاملين بالشركة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويؤكد اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة العاملين بالقطاعات الخدمية الحيوية، وتوفير سكن ملائم يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي. 
وثمن محافظ قنا، جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعاملين بها في تبني وتنفيذ هذا المشروع الطموح، معربًا عن تقديره لاختيار مدينة قنا الجديدة لإقامة الكمباوند، باعتبارها إحدى المناطق الواعدة التي تمثل مستقبل التوسع العمراني بالمحافظة، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات البالغ 800 مليون جنيه يعكس ثقة المؤسسات في مناخ الاستثمار بقنا، ويدعم توجه الدولة نحو تعمير المدن الجديدة وتوفير فرص تنموية متكاملة. 

من جانبه أوضح المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن مشروع الكمباوند، تم تصميمه وفق أحدث المعايير التخطيطية ليكون مجتمعًا سكنيًا متكامل الخدمات، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات بالمشروع يصل إلى نحو 800 مليون جنيه، بما يسهم في إضافة قيمة حقيقية للسوق العقاري بالمحافظة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ. 

وأضاف عرفة، أن المخطط العمراني للمشروع يتضمن قطع أراضٍ سكنية بنماذج متنوعة تشمل A وB وD، بنظام بدروم وأرضي و3 أدوار علوية وغرف سطح، إلى جانب وحدات سكنية بعدد 4 عمارات نموذجC، يخصص بكل عمارة بدروم كجراج للسيارات، فضلًا عن مناطق خدمات تضم أنشطة تجارية وإدارية، ومساحات خضراء، وطرق وميادين داخلية، مع تنفيذ سور وبوابة إلكترونية للكمباوند، وتطبيق منظومة أمن ومراقبة بالكاميرات، مشيرًا إلى أن الكثافة السكانية المتوقعة للمشروع تبلغ 2571 نسمة بما يحقق التوازن بين الكثافة السكنية وجودة المعيشة.

