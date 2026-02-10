الزمالك ليس وحده.. كواليس مثيرة عن الأزمة المالية داخل الأهلي

كشف الإعلامي محمد طارق أضا كواليس مثيرة تتعلق بالأزمة المالية التي يمر بها النادي الأهلي في الفترة الحالية، ملقيًا اللوم على «القرارات الخاطئة» التي اتخذها مجلس إدارة النادي في صرف الأموال.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «يعانى النادي الأهلي في الفترة الحالية من أزمة مالية كبيرة تتمثل في قلة سيولة في الدولارات والجنيه المصري».

وأشار أضا إلى أن من أسباب الأزمة المالية الحالية في الأهلي ترجع إلى انتهاء عقود الرعاية الخاصة بالمجلس السابق، إلى جانب صرف مبالغ مالية كبيرة فى غير موضعها مع زيادة سقف العقود.

وأضاف محمد أضا أن من ضمن الأسباب أيضًا الشرط الجزائي الكبير للسويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون، وبجانب الشرط الجزائى الخاص بالإسباني خوسيه ريبيرو.

ونوه أضا إلى أن مجلس إدارة الأهلي الحالي يدرس إبرام عقود رعاية جديدة في الفترة المقبلة.

وقال أضا أيضًا إنه «بسبب الأزمة المالية الحالية، تراجع الأهلي مؤخرًا عن إبرام صفقات لفريق السلة قبل بطولة البال بـ270 ألف دولار»، مضيفًا أن مرتبات الأجانب داخل النادى الأهلي فى كل الألعاب تكلف الخزينة ما يقرب من مليوني دولار شهريًا.

وتحدث محمد أضا عن أن 90% من الرياضيين داخل النادى الأهلي المصريين من أصحاب الرواتب بالجنيه المصري يتقاضون الرواتب الشهرية على أكثر من دفعة.

ولفت أضا إلى أن خزينة الأهلي انتعشت خلال الساعات الماضية بمبلغ يصل إلى مليوني ونصف المليون دولار بشأن القسط الثاني في صفقة وسام أبو علي

وعلّق أضا قائلًا: «يجب السؤال الآن هو كيف تم صرف كل هذا الكم من الأموال اتصرفت في أيه.. لا بد أن يتم الاعتراف أنها اتصرفت بشكل خاطئ».