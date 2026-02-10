شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات من حالة الطقس وانخفاض الرؤية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس بارد ليلا .

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانآ على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية وخاصة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وفرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح والمناطق المكشوفة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الإدارية 26 13

6 أكتوبر 26 13

بنهــــا 25 14

دمنهور 24 14

وادي النطرون 25 13

كفر الشيخ 23 14

بلطيم 22 15

المنصورة 24 14

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 25 14

طنطا 24 14

دمياط 23 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 26 13

السويس 25 14

العريش 24 14

رفح 23 13

رأس سدر 26 14

نخل 27 12

كاترين 21 07

الطور 27 15

طابا 26 12

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 28 16

الإسكندرية 23 14

العلمين 22 13

مطروح 21 12

السلوم 21 10

سيوة 23 09

رأس غارب 26 15

سفاجا 27 16

مرسى علم 28 16

شلاتين 29 17

حلايب 26 18

أبو رماد 28 17

مرسى حميرة 29 18

أبــــــرق 27 16

جبل علبة 27 17

رأس حدربة 25 18

الفيوم 26 12

بني سويف 26 13

المنيا 27 13

أسيوط 27 13

سوهاج 29 14

قنا 31 12

الأقصر 32 15

أسوان 32 15

الوادي الجديد 30 11

أبوسمبل 31 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 34 22

المدينة المنورة 33 18

الرياض 32 16

المنامة 26 18

أبوظبي 28 17

الدوحة 28 20

الكويت 28 17

دمشق 22 09

بيروت 20 16

عمان 19 11

القدس 20 13

غزة 21 15

بغداد 24 14

مسقط 26 20

صنعاء 25 07

الخرطوم 36 23

طرابلس 19 14

تونس 18 12

الجزائر 17 13

الرباط 20 15

نواكشوط 32 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 10 02

إسطنبول 09 05

إسلام آباد 19 07

نيودلهي 26 14

جاكرتا 30 24

بكين 09 06-

كوالالمبور 36 25

طوكيو 12 02

أثينا 14 07

روما 15 08

باريس 13 08

مدريد 14 10

برلين 04 01

لندن 12 08

مونتريال 11- 14-

موسكو 09- 16-

نيويورك 01- 06-

واشنطن 02 07-

أديس أبابا 25 10