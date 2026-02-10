قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد على بعض الخطوط مع بداية شهر رمضان المعظم| تفاصيل

حمادة خطاب

في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر التيسير على جمهور الركاب خلال شهر رمضان المبارك، تقرر تعديل مواعيد بعض القطارات على عدد من خطوط  الشبكة بما يتماشى مع طبيعة التشغيل  وخدمة جمهور الركاب خلال الشهر الكريم، وذلك اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق 18 فبراير 2026، ومع بدء شهر رمضان المعظم كالتالى :

- وقوف قطار رقم 3017 (ثالثة مكيفة) القاهرة / المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع.

- تعديل ميعاد قطار رقم 925 (مكيف) القاهرة / طنطا، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 18:45 ، ويصل محطة طنطا الساعة 20:10.

- إضافة مقرر وقوف لقطار رقم 297 ( إكسبريس ) طنطا / المنصورة بمحطتي منية شنتنا عياش وصفط تراب.

- تعديل ميعاد قطار 268 ( ركاب ) المنصورة / طنطا ، ليقوم من محطة المنصورة الساعة 13:25 ، ويصل  محطة طنطا الساعة 14:55 .

- تعديل ميعاد قطار 59 ( ركاب ) طنطا / المنصورة ، ليقوم من محطة طنطا الساعة 13:30 ، ويصل  محطة المنصورة الساعة 15:05 .

- تعديل ميعاد قطار رقم 1915 (سياحي) القاهرة / المنصورة، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 15:20 ويصل محطة المنصورة الساعة 17:40.

- تعديل ميعاد قطار 586 / 587 (مكيف) الإسكندرية / المنصورة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 14:20 ويصل محطة المنصورة الساعة 17:30 .  

- تعديل ميعاد قطار 63 ( ركاب ) طنطا / المنصورة ليقوم من محطة طنطا الساعة 15:50 ويصل محطة المنصورة الساعة 17:20 .

- تعديل ميعاد قطار 134 ( ركاب )  الجيزة / الفيوم ليقوم من محطة الجيزة الساعة 12:05 ويصل محطة الفيوم الساعة 15:00 . 

- تعديل ميعاد قطار 147 ( ركاب )  الفيوم / الجيزة  ليقوم من محطة الفيوم  الساعة 13:30 ويصل محطة الجيزة الساعة 16:00 . 

- تعديل ميعاد قطار 145 ( ركاب )  الفيوم / الواسطى  ليقوم من محطة الفيوم  الساعة 20:35  ويصل محطة الواسطى الساعة 21:30 . 

وذلك طبقًا للجداول المرفقة ، على أن تعود جميع القطارات المشار إليها إلى جداولها الاصلية المعمول بها حالياً عقب انتهاء شهر رمضان المعظم

كما تقرر إيقاف تشغيل القطارين  رقم 2026 / 2027  ( تالجو)  القاهرة / الإسكندرية والعكس ، وذلك خلال شهر رمضان المبارك ولحين صدور تعليمات أخرى.

وفي هذا السياق وجه المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمتابعة المستمرة والاشراف المباشر من قيادات الهيئة علي كافة المستويات لاجراءات التشغيل وحركة القطارات على جميع الخطوط، مع التأكيد على مستوي الجاهزية الفنية وأعمال الصيانة اللازمة ونظافة القطارات قبل التحرك لوجهاتها المقررة.

وتتقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخالص التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالخير واليُمن والبركات.

السكة الحديد النقل القطارات سكك حديد مصر شهر رمضان

