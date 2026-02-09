بريطانيا: أي إجراءات أحادية لتغيير التركيبة الجغرافية لفلسطين غير مقبولة

أدانت المملكة المتحدة في بيان صادر من وزارة الخارجية البريطانية، بشدة قرار المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي الصادر أمس بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأكدت الخارجية البريطانية أن التغييرات الجذرية المقترحة على الأراضي، وصلاحيات إنفاذ القانون، والصلاحيات الإدارية في الضفة الغربية ستضر بالجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار.

وأضاف البيان أن موقف المملكة المتحدة كان واضحًا وملخصه أن أي محاولة أحادية الجانب لتغيير التركيبة الجغرافية أو الديموغرافية لفلسطين غير مقبولة بتاتًا، وتتعارض مع القانون الدولي، ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات فورًا.

واختتم البيان بالقول "يبقى حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام طويل الأمد، مع وجود إسرائيل آمنة ومستقرة تعيش جنبًا إلى جنب مع فلسطين ذات سيادة وقابلة للحياة".