وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خالد السهيلى وزير الدفاع الوطنى للجمهورية التونسية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ومناقشة أهم المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما ترأس الوزيران الجلسة الختامية للإجتماع الثامن عشر للجنة التعاون العسكرى المصرية التونسية الذى تضمن عدداً من الموضوعات المرتبطة بدعم آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات العسكرية لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بالعلاقات التاريخية المصرية التونسية مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والتونسية.

من جانبه أشاد وزير الدفاع الوطنى للجمهورية التونسية بعمق العلاقات الثنائية الراسخة متطلعاً أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

حضر اللقاء والجلسة الختامية الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .