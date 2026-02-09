الاتحاد الأوروبي يجهز لإضافة بنوك وموانئ 5 دول لقائمة العقوبات ضد روسيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على دول أخرى ضمن حزمة جديدة من القيود المفروضة على روسيا، وهي إندونيسيا وجورجيا ولاوس وطاجيكستان وقيرغيزستان، وفقًا لما جاء في الوثيقة.

ويشير هذا تحديدًا إلى ميناء كوليفو في جورجيا، وميناء كاريمون في إندونيسيا، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” للأنباء.

وفي الوقت نفسه، يُقترح تعديل قوائم العقوبات المصرفية حيث يُحتمل حذف بنكين صينيين منها، كما يُحتمل إضافة مؤسسات مالية من لاوس وطاجيكستان وقيرغيزستان إلى القائمة، بتهمة "تقديم خدمات أصول العملات المشفرة لروسيا".

تتضمن الحزمة العشرون من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا حظراً تاماً على تقديم الخدمات لشحنات النفط الروسية، وإدراج 20 بنكاً إقليمياً آخر على القائمة السوداء.

وعلاوة على ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي إدراج 43 ناقلة نفط أخرى على القائمة السوداء في إطار عقوبات جديدة ضد روسيا.