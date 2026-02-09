قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيلون ماسك يحذر من خطر عالمي ينتظر ملايين البشر.. ما القصة؟
سعر الدولار اليوم الإثنين 9-2-2026 في البنوك
شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
أسامة شرشر: أول طلقة هزّت الكيان الصهيوني خرجت من نقابة الصحفيين

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قال الكاتب الصحفي أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، إن أول طلقة حقيقية زلزلت الكيان الصهيوني خرجت من نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن هذه النقابة كانت ولا تزال صاحبة دور وطني وتاريخي، وأن ما خرج منها لم يكن مجرد موقف عابر، بل تعبيرًا عن ثقل المعنى وقوة اللقاء وصلابة الموقف.

وأضاف "شرشر" خلال حفل توقيع كتابه "أنا وياسر عرفات، بنقابة الصحفيين، أن نقابة الصحفيين كانت نقطة الانطلاق الأساسية، مشددًا على حرصه الدائم على أن يكون انتماؤه القلبي والمهني لهذه النقابة، باعتبارها “صاحبة الجلالة” ومنبر الوعي والدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس تحرير النهار أن تفاعل أسرته الصغيرة، وزوجته وبناته، مع تطورات القضية الفلسطينية كان له أثر بالغ في إعادة إشعال مشاعره تجاهها، لافتًا إلى أن انفعالات بناته، التي وصفها بأنها صادقة وغاضبة، جاءت نتيجة وعيهن المتزايد عبر أصدقائهن بحقيقة ما يتعرض له المواطن الفلسطيني، الذي يدفع ثمن الاحتلال من حياته ودمه يوميًا.

وأشار شرشر إلى أن هذا التفاعل العائلي شكّل الوقود الحقيقي الذي دفعه للتفكير في هذا العمل، رغم أن ذاكرته الصحفية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا، شهد خلالها محطات مهمة، من بينها لقاؤه بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في تونس.

وأكد أنه لا يهدف إلى كشف أسرار أو تقديم “حكايات” بالمعنى التقليدي، بل يسرد مواقف حقيقية مع رمز من رموز القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الشهيد ياسر عرفات سيظل أحد أيقونات المقاومة الفلسطينية، ولم يتاجر يومًا بالقضية، بل ظل وفيًا لها حتى استشهاده.

وتطرق رئيس تحرير النهار إلى التكوين الحقيقي لشخصية ياسر عرفات، موضحًا أن وجوده في القاهرة منذ طفولته وشبابه أسهم في تشكيل وعيه الوطني، حيث اختلط بالبيئة المصرية وتأثر بحراكها السياسي، ما جعله وقودًا مشتعلًا للثورة وللقضية الفلسطينية.

وأضاف أن القاهرة كانت شاهدة على ملامح مبكرة تؤكد أننا أمام رمز تاريخي يدرك أبعاد القضية الفلسطينية بعمق، منذ أيام الاحتلال البريطاني، حيث شارك في تكوين خلايا ومجموعات تدافع عن فلسطين، ثم توجّه إلى غزة ليخوض النضال ضمن مجموعات من الشباب الجامعي.

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر لـ"طلاب من أجل مصر": أثق في قدرتكم لتكونوا جيلاً يحمي الوطن

وزارة الأوقاف

الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان «استقبال شهر رمضان»

الدكتور أسامة الحديدي

أسامة الحديدي: الأزهر رسالة طمأنينة عالمية وحصن لحماية الوسطية وقيم التعايش

بالصور

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

