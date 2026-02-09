أسامة شرشر: أول طلقة هزّت الكيان الصهيوني خرجت من نقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، إن أول طلقة حقيقية زلزلت الكيان الصهيوني خرجت من نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن هذه النقابة كانت ولا تزال صاحبة دور وطني وتاريخي، وأن ما خرج منها لم يكن مجرد موقف عابر، بل تعبيرًا عن ثقل المعنى وقوة اللقاء وصلابة الموقف.

وأضاف "شرشر" خلال حفل توقيع كتابه "أنا وياسر عرفات، بنقابة الصحفيين، أن نقابة الصحفيين كانت نقطة الانطلاق الأساسية، مشددًا على حرصه الدائم على أن يكون انتماؤه القلبي والمهني لهذه النقابة، باعتبارها “صاحبة الجلالة” ومنبر الوعي والدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس تحرير النهار أن تفاعل أسرته الصغيرة، وزوجته وبناته، مع تطورات القضية الفلسطينية كان له أثر بالغ في إعادة إشعال مشاعره تجاهها، لافتًا إلى أن انفعالات بناته، التي وصفها بأنها صادقة وغاضبة، جاءت نتيجة وعيهن المتزايد عبر أصدقائهن بحقيقة ما يتعرض له المواطن الفلسطيني، الذي يدفع ثمن الاحتلال من حياته ودمه يوميًا.

وأشار شرشر إلى أن هذا التفاعل العائلي شكّل الوقود الحقيقي الذي دفعه للتفكير في هذا العمل، رغم أن ذاكرته الصحفية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا، شهد خلالها محطات مهمة، من بينها لقاؤه بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في تونس.

وأكد أنه لا يهدف إلى كشف أسرار أو تقديم “حكايات” بالمعنى التقليدي، بل يسرد مواقف حقيقية مع رمز من رموز القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الشهيد ياسر عرفات سيظل أحد أيقونات المقاومة الفلسطينية، ولم يتاجر يومًا بالقضية، بل ظل وفيًا لها حتى استشهاده.

وتطرق رئيس تحرير النهار إلى التكوين الحقيقي لشخصية ياسر عرفات، موضحًا أن وجوده في القاهرة منذ طفولته وشبابه أسهم في تشكيل وعيه الوطني، حيث اختلط بالبيئة المصرية وتأثر بحراكها السياسي، ما جعله وقودًا مشتعلًا للثورة وللقضية الفلسطينية.

وأضاف أن القاهرة كانت شاهدة على ملامح مبكرة تؤكد أننا أمام رمز تاريخي يدرك أبعاد القضية الفلسطينية بعمق، منذ أيام الاحتلال البريطاني، حيث شارك في تكوين خلايا ومجموعات تدافع عن فلسطين، ثم توجّه إلى غزة ليخوض النضال ضمن مجموعات من الشباب الجامعي.